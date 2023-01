Rekord-Domainname Sex.com kommt unter den Hammer

Sie gilt als eine der teuersten Domains der Welt: sex.com. Nun steht die Internetadresse offenbar wieder mal zum Verkauf. An der privaten, verdeckten Auktion kann jedermann teilnehmen - vorausgesetzt, er oder sie kann mindestens 20 Millionen Dollar bezahlen, wovon 10 Millionen Dollar sofort und in bar fällig werden. "Sex.com ist einer der wertvollsten und bekanntesten Domainnamen der Welt, und wir freuen uns sehr, ihn dem Höchstbietenden zum Kauf anbieten zu können", erklärt Elnaz Gerami , CMO von Digital Nomad Limited, in einer Pressemitteilung Die Erotik-Branche ist nicht gerade für Transparenz bekannt und so sind auch die Besitzverhältnisse nicht ganz eindeutig. Zu Digital Nomad Limited und Elnaz Gerami lassen sich über die Pressemitteilung hinaus zumindest keine Angaben finden. Was gesichert ist: 2010 war die Domain sex.com für eine Rekordsumme von 13 Mio. US-Dollar vom Internetunternehmen Escom LLC verkauft worden, wie damals die Handelsplattform Sedo offiziell bestätigte . Käufer soll nach Medienberichten Clover Holdings Limited gewesen sein, ein Unternehmen mit Sitz in der Karibik. Mit diesem Verkaufspreis landete die Domain als teuerste aller Zeiten sogar im Guinness Buch der Rekorde . Mittlerweile gibt es laut einer Auflistung von GoDaddy eine ganze Reihe von noch wertvolleren Domains, z.B. Voice.com mit einem Verkaufswert von 30 Millionen US-Dollar.Wie aus der Mitteilung von Digital Nomad Limited hervorgeht, wurde 2013 sex.com erneut verkauft, ebenfalls für 13 Millionen US-Dollar. "Nach unserem kürzlichen Relaunch als innovative Mischung beliebter sozialer Plattformen haben wir einen großen Zustrom neuer Creators erlebt, die von unseren 1,5 Millionen Unique Visitors pro Tag profitieren. Daraufhin gaben prominente Parteien ein Angebot für den Domainnamen ab. Aus diesem Grund haben wir uns für eine Auktion entschieden. Wir freuen uns darauf zu sehen, wer der nächste Besitzer der Marke sex.com sein wird", wird Gerami zitiert. Das Unternehmen verweist noch darauf, dass die Domain in der Branche die erste Plattform sei, die eine persönliche Identifizierung für das Onboarding von Urhebern verlangt - und damit als besonders sicher gilt. Die Auktion läuft noch bis zum 31. Januar.