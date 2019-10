Smartphone-Nutzung wächst immer noch zweistellig

Bild: Cobe

Streaming: Fast 50 Prozent streamen täglich Audio

Der Smartphone-Boom hat sich nochmals verstärkt: Die Deutschen nutzten ihre Smartphones 2019 nicht nur deutlich öfter als im Vorjahr, sondern auch deutlich länger. Das ist eines der Kernergebnisse der Studie "Digitale Nutzung", die der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) durchgeführt hat. Demnach wird das Smartphone in allen Altersklassen bereits häufiger genutzt als der Laptop, außer bei den 55-69-Jährigen.Im Vergleich zum Vorjahr 2018 ist die Nutzung des Smartphones werktags um 14 Prozent angestiegen, am Wochenende sogar um 19 Prozent. Dabei sind Frauen in Deutschland die Intensivnutzer in Bezug auf Social Media. Zwar sind nicht mehr Frauen in Social Media unterwegs als Männer, sie sind jedoch deutlich länger aktiv, im Schnitt nämlich 106 Minuten pro Tag (Männer: 81 Minuten). Am Wochenende sind Frauen 125 Minuten pro Tag im Social Web aktiv, Männer 96 Minuten (Deutsche im Schnitt: 110 Minuten). Die Nutzung von Netzwerken, Blogs oder Communities ist tendenziell eher zurückgegangen, lediglich die Nutzung des Social-Media-Portals Instagram ist gestiegen.Fast alle Streaming-Dienste werden zunehmend frequentierter genutzt und gewinnen weiter an Beliebtheit. Dieser Anstieg ist ausschließlich der Zunahme der bezahlten Nutzung zu verdanken. 25 bis 34-Jährige zahlen monatlich am meisten für Streaming-Dienste, wobei 14 bis 24-Jährige die größte potenzielle Zahlungsbereitschaft zeigen. Dieser Anstieg gilt weniger für Live-Streaming, diese Streaming-Form hat tendenziell an Bekanntheit sogar abgenommen. Video-Streaming hat mit 50 Prozent den größten Nutzeranteil, unter den Jüngeren liegt er sogar fast bei 75 Prozent. Hier werden am liebsten Serien und Filme geschaut. Audio-Streaming hingegen wird am regelmäßigsten genutzt, fast die Hälfte aller Nutzer streamen täglich Audio.