VoD-Konzentration: Youtube wird Streaming-Marktplatz

Der VoD-Dienst Prime von Amazon bietet bereits seit längerem Themenkanäle an, etwa zu Genres wie "Horror" oder "Krimi". Damit gibt es so etwas wie Premium-Unterkanäle, für die man zusätzlich als Nutzer bezahlen muss, innerhalb von Prime. Amazon tritt dabei als Video-Plattform auf, die die Kanäle verbreitet.Nun macht Youtube das ebenfalls, aber bei der Google-Tochter kann man bestehende auch unabhängig für sich erhältliche Video-Streaming-Dienste abonnieren, zum Beispiel namhafte Streaming-Dienste wie AMC oder Paramount+ , die es in Deutschland (noch) nicht gibt, berichtet Branchendienst Hollywoodreporter . Das ist etwa so wie das deutsche Angebot von Sky , bei dem man zugleich Zugriff auf Inhalte von Netflix hat. Allerdings ist Youtube ein reines Web-Unternehmen, dessen Verbreitung und Reichweite beispiellos sind. Anders als das exklusivere und limitiertere Sky könnte Youtube also eine Art Amazon-Marketplace werden - nur für VoD-Dienste statt Händler, sollte das Angebot ankommen.Damit zeigt sich eine Entwicklung in Richtung einer Konzentration der Video-Inhalte auf weniger Plattformen, wie sie iBusiness bereits mehrfach prognostiziert hat.