Re-Commerce: Deutsche kaufen mehr Second-Hand

Gerade in Zeiten der Inflation müssen viele Menschen ihr Geld stärker beisammenhalten. Secondhand bietet die Möglichkeit, hochwertige Ware zu geringem Preis zu kaufen. Die Frage, ob sie aufgrund der steigenden Preise häufiger gebrauchte Produkte erworben haben, bejahten 27 Prozent der Deutschen. Im Vergleich zur identischen Befragung aus dem August 2022 zeigt sich hier eine Steigerung von drei Prozentpunkten (vorher 24 Prozent) innerhalb von fünf Monaten.Besonders Jüngere folgen dem Secondhand-Trend: Bei der Gen Z (<26 Jahre) liegt der Prozentsatz der Personen, die Secondhand-Käufe tätigen bei 43 Prozent. Innerhalb der Gruppe der Millennials (27- 41 Jahre) sind es 33 Prozent.Weltweit betrachtet liegen die USA mit insgesamt 42 Prozent der Bevölkerung von Secondhand-Käufern vorne, Japan ist mit 23 Prozent hingegen Schlusslicht. Bei gleichem Preis schlägt Qualität die Neuwertigkeit. Auf die Frage: "Wenn Sie sich zwischen zwei Käufen zum selben Preis entscheiden müssten, welchen würden Sie wählen? Das höherwertige Secondhandprodukt in guter Verfassung oder ein weniger wertiges Neuprodukt?" gaben 77 Prozent der Deutschen an, dass sie lieber Secondhand kaufen, wenn sie die Wahl hätten. Zwischen den Generationen in Deutschland gibt es bei dieser Entscheidung Unterschiede. Bei der Gen Z (<26 Jahre) würden dies 65 Prozent tun. Die Baby Boomer (59-77 Jahre) sind besonders secondhandaffin und würden zu 80 Prozent, eher das gebrauchte Produkt in guter Qualität dem Neuprodukt vorziehen.Weltweit würden 69 Prozent der 11.000 befragten Personen eher zur Secondhandware greifen und 31 Prozent zum Neuprodukt. aktuelle Global Consumer Trends-Studie stützt sich auf Antworten von 11.000 Verbrauchern, die zwischen dem 5. und 10. Januar 2023 in einem Panel befragt wurden, aus elf Ländern (USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Spanien, China, Japan und Australien) mit einer Stichprobengröße von mindestens 1.000 Personen pro Land.