Schützenhilfe für das Affiliate-Marketing

Die BVDW -Arbeitsgruppe interpretiert die aktuelle Gesetzeslage so: Das Affiliate-Marketing könne datenschutzrechtlich in den meisten Fällen unter dem "legitimen" Interesse" des jeweiligen Advertisers eingeordnet werden und bedürfe keiner expliziten Zustimmung des Users. Unternehmen sollten deshalb in diesem Bereich ihre oftmals "konservative Auslegung" zu Datenschutzbestimmungen überdenken, so der Appell. Der Bericht will darüber aufklären, wie datenschutzkonformes Tracking und damit Affiliate-Marketing weiter möglich ist.Die nach Einführung der DSGVO gestiegene Vorsicht in Unternehmen in Bezug auf Datenschutzbestimmungen führe zu "unnötigen Selbstbeschränkungen" im Affiliate-Marketing, so der Arbeitskreis. Das Gremium bemängelt etwa das Verfahren, "undifferenziert für alle marketingrelevanten Prozesse Zustimmung über eine CMP (Consent Management Platform) einzuholen, und so die datenverarbeitenden Prozesse erst zu starten, wenn der User diesen explizit zugestimmt". Dies führe dazu, dass Trackingverfahren zum Attribuieren von Transaktionen auf Affiliate-Publisher nicht mehr korrekt greifen, was die wirtschaftliche Grundlage der Programme und damit die Vielfalt im Netz gefährde. Der Arbeitskreis empfiehlt stattdessen eine individuelle Prüfung der tatsächlichen datenschutzrechtlichen Situation für jeden Marketingprozess.Das Whitepaper liefert neben der rechtlichen Einordnung einen Überblick über gängige Affiliate-Publishermodelle im Affiliate-Marketing und eine Beschreibung der technischen Prozesse, die den rechtskonformen Einsatz möglich machen sollen.