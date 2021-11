Social-Media-Nutzung: Tiktok hat den höchsten Suchtfaktor 

Nicht nur Spaß und Unterhaltung

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Deutlich breiteres Themenspektrum als auf Instagram

Authentizität schlägt Perfektionismus

Durchschnittlich 21 mal täglich rufen TikTok-NutzerInnen zwischen 16 und 29 Jahren das Netzwerk auf. Und auch altersübergreifend liegt TikTok mit 16 Aufrufen weit vor dem zweitplatzierten Konkurrenten Instagram (17 bzw. 11 Aufrufe täglich). Damit ist das soziale Netzwerk längst zum Massenmedium mit Suchtfaktor geworden und konnte seinen Ruf als Plattform für ausschließlich Jüngere größtenteils loswerden - das zeigt die aktuelle Studie des ECC Köln '#Content #Commerce #Community: Die großen Cs für den Moonshot auf Social Media'. Die Nutzungsmotive sind dabei vielfältig, was sich Händler und Hersteller zu eigen machen können.Während wenig überraschend fast 70 Prozent der Befragten TikTok zur Unterhaltung und zum Zeitvertreib nutzen, stehen auch immer öfter ernstere Themen im Interesse der NutzerInnen. So wird bei Informationen zu aktuellen Geschehnissen mit Abstand am häufigsten TikTok aufgesucht, ebenso wenn es um das Teilen der politischen Meinung geht. Letztlich liegt das soziale Netzwerk aber auch bei der Suche nach angesagten Produkten vorne und so folgen 44 Prozent der TikTok-NutzerInnen hierfür nicht nur InfluencerInnen, sondern auch Händlern und Herstellern. Für immerhin einen von fünf Nutzenden war die Plattform in der Vergangenheit bereits Kaufauslöser.So vielfältig wie die Nutzungsmotive sind auch die Themenfelder, die für die NutzerInnen auf TikTok interessant sind: Während Instagram vor allem im Fashion- und Reisebereich punktet, reicht das Interesse auf TikTok von Fitness & Sport (58 Prozent) über Reisen (50 Prozent), Kleidung & Accessoires (50 Prozent) bis hin zu Ernährung & Gesundheit (47 Prozent). Das übergreifende Ziel der NutzerInnen: Sie wollen up-to-date bleiben - sowohl hinsichtlich neuer Trends (67 Prozent), als auch was Angebote und Rabatte angeht (64 Prozent). Insbesondere die preisliche Komponente spielt - aufgrund der immer noch überwiegend jungen Zielgruppe - eine Rolle. So erwarten 71 Prozent der FollowerInnen Rabattcodes und 69 Prozent Informationen hinsichtlich der Produktpreise.TikTok steht für Innovation, Inspiration und Authentizität - hier müssen Händler und Hersteller ansetzen, um sich bei der hohen Schlagzahl der Kurzvideos durchsetzen zu können. Insbesondere junge und innovative Händler oder Hersteller können auf TikTok punkten und auf sich aufmerksam machen. Aber auch etablierte Marken können ihrem unter Umständen "angestaubten" Image durch die Videoplattform einen neuen Anstrich verleihen. Denn: Im Gegensatz zu YouTube mit seinem hochprofessionellem Videocontent, schlagen auf TikTok Authentizität und Sympathie Perfektionismus.