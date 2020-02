Bewusstsein der Deutschen für Passwort-Sicherheit wächst

Bild: Photo by Philipp Katzenberger on Unsplash

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Möglichst komplexe Passwörter sollen Sicherheit gewährleisten.

(chart: BVDW)

Lieber ein starkes Passwort, als mehrere schwache

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Für die Mehrheit hat sich das Sicherheitsgefühl weder verbessert noch verschlechtert.

(chart: BVDW)

Verbraucher fordern mehr Datenschutz-Maßnahmen vom Staat

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Verbraucher fordern mehr Anstrengungen vom Staat.

(chart: BVDW)

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Die Verbraucher sehen sich selbst in der Verantwortung.

(chart: BVDW)

Laut der repräsentativen Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) denkt sich jeder dritte Deutsche bei jedem neuen Online-Dienst, dem er beitritt, ein neues Passwort aus. Rund die Hälfte antwortet auf die Frage "Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um Ihre Daten zu schützen?", dass sie ein möglichst komplexes Passwort nutzen, das mindestens zehn Zeichen inklusive Sonderzeichen, oder sogar mehr als 20 Zeichen hat. 27,3 Prozent nutzen zweistufige Anmeldeverfahren falls möglich, also beispielsweise Passwort plus SMS-Code.Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik hat Anfang des Monats ein neues IT-Grundschutz-Kompendium veröffentlicht. Darin wird empfohlen, lieber auf ein komplexeres Kennwort zu setzen als auf unterschiedliche, einfache Passwörter. In der Vergangenheit gab es verschiedene Aufrufe und Aktionen in Richtung Verbraucher, häufiger das Passwort zu wechseln. Die Notwendigkeit dazu wird nun immer öfter bestritten.Insgesamt fühlen sich 14,4 Prozent der Befragten sicherer im Internet als noch vor fünf Jahren. 17 Prozent fühlen sich unsicherer, zwei Drittel (66,1 Prozent) fühlen sich unverändert. Doch die Verbraucher fordern mehr Anstrengungen vom Staat: Auf die Frage "Welche Maßnahmen sollte Ihrer Meinung nach der Staat treffen, damit die Daten von Verbrauchern im Internet sicherer werden?" antwortete knapp die Hälfte (42,5 Prozent) mit "Ausbau der IT-Sicherheitsbehörden" und 41,1 Prozent sagten "Verpflichtung aller Behörden, IT-Sicherheitslücken öffentlich zu machen". Jeder Vierte (25,2 Prozent) wünscht sich "mehr staatliche Aufklärung", 25 Prozent wünschen sich mehr staatliche Regulierung.Fast die Hälfte der Befragten (46,5 Prozent) sagt aus, dass sie die Verantwortung für die Datensicherheit bei sich selbst sehen, also beim Verbraucher. Ein Drittel (29,3 Prozent) sieht die Verantwortung hauptsächlich beim Online-Anbieter, 14,3 Prozent beim Staat und 1,7 Prozent bei der Polizei.