Wo sind all die Hologramme hin

Bild: Midjourney/Sebastian Halm Nostradamus-Nachfahre Sebastian Halm

Ich muss oft an den Zeitungschefredakteur denken, der in einer Kolumne ob sinkender Auflagenzahlen das feuilletonistische Fäustchen gegen das Internet schüttelte, das er zum Verantwortlichen bestimmt hatte. Der Kollege kam zu der Schlussfolgerung, dass er dann halt eines Tages als 'Hologramm' am Frühstückstisch der LeserInnen erscheinen würde, wenn sie jetzt auf das Neue und Digitale abführen.Ich bin fasziniert davon, wie falsch ich alles an dieser Diagnose finde - und da müssen wir gar nicht auf die idealisiert-bildungsbürgerliche Konsumsituation der morgendlichen Zeitungslektüre eingehen, die implizite Standard-Familie mit Standard-Tagesablauf, die es damals so schon immer seltener gab in Zeiten disruptierter Strukturen.Nein, die düsterste Begeisterung löst bei mir der Aspekt des Hologramms aus. Hier wird nahegelegt, man müsse nur an der Form arbeiten, die müsse irgendwie modern, futuristisch sein - dann werde schon alles wieder laufen.Ähnlich ist es gerade bei der KI-Disruption. Aber an die Stelle von Zukunftsangst ist apokalyptische Resignation getreten: KI wird alles beenden. Milliarden Jobs, Inhalte entstehen nur noch algorithmusproduziert und überhaupt kann die Menschheit einpacken. Damals konnte man noch grob fassen, was sich da ändert und in diesem Rahmen glorreich irren mit seinen Prognosen. Heute scheinen wir die Technologien so wenig zu begreifen, dass wir nicht mal mehr eine Prognose außerhalb des Weltuntergangs wagen.KI wird Dinge ändern - weiterhin, denn der Wandel läuft schon lange.Sie wird aber weniger Jobs abschaffen, als vielmehr bestimmte Geschäftsmodelle obsolet machen.Sie wird nicht den Prozess der Kreation abschaffen, sondern bestimmte Formate automatisieren.Texte, die als Clickbait konzipiert sind und auf mittels SEO hochgezüchteten Seiten laufen, hatten es schwer und werden es noch schwerer haben. Die Zone der Bedrohung macht aber nicht bei Clickbait halt, sondern weitet sich aufgrund der KI aus. Kochbücher, faktengetriebene Info-Artikel, wissenschaftliche Texte und mehr sind als KI-Produkte ununterscheidbar von den menschlichen Pendants geworden. Aber damals, wie beim Niedergang der Zeitungen wie heute bei der KI-Disruption gibt es Felder, auf die man sich zurückziehen kann und wo ein Weiterleben nicht nur möglich ist, sondern wo die NutzerInnen den Menschen vorziehen. Oder die AgenturkundInnen.Der Chefredakteur von damals fragt sich bestimmt, wo die große Hologrammwelle bleibt. Er wird auf sie noch lange, lange warten müssen. So wie die KI-Kataklysmiker auf ihren Weltuntergang.