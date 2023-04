KI als Marketing-Gag: Wie Marken die Arbeit der KI-Hersteller machen

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Marketing-Stunts mit 'KI' können Werbung für eine Dienstleistung machen, die andere besser beherrschen. Besser man setzt auf die strategische Anpassung seines Geschäftsmodells.

Potzblitz, da leitet doch eine KI einen milliardenschweren Erfolgskonzern in China! Und wir haben gedacht, erstmal werden nur die Werbetexter und Grafiker arbeitslos, bevor sich dann die Journalisten und Börsenanalysten hinter ihnen in der Schlange vor der Arbeitsagentur einreihen. Aber jetzt sind schon die CEOs überflüssig. Okay, setzen wir hier mal kurz den HTML-Befehl, der den Sarkasmus ausschaltet und schauen nochmal hin.Verschiedene Medien das Web rauf und runter haben die Schauermär von einer artifiziellen Konzernchefin verbreitet, und darunter sind nicht n