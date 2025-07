MAI Group holt Philipp Hannemann als neuen CEO

01.07.2025 Personalie mit Signalwirkung: Mit Philipp Hannemann an der Spitze will die MAI Group ihre Agenturen enger verzahnen, weiter wachsen - und sich noch stärker auf KI und operative Exzellenz ausrichten.

Bild: MAI Group Philipp Hannemann, Chief Executive Officer, MAI Group

Die MAI Group , ein wachstumsstarker Zusammenschluss spezialisierter Digitalagenturen, hat zum 1. Juli Philipp Hannemann zum neuen Chief Executive Officer berufen. Der bisherige Chief Strategy Officer von dentsu DACH folgt auf Christian Tiedemann , der das Unternehmen verlässt.

Hannemann bringt fundierte Erfahrung in der Entwicklung und Integration komplexer Agenturstrukturen mit. Genau das sei in der nächsten Entwicklungsphase gefragt, teilt das Unternehmen mit: Die Gruppe will ihre Buy-&-Build-Strategie fortsetzen, weitere Agenturen übernehmen und die Zusammenarbeit innerhalb des Verbunds vertiefen.



"Ich sehe großes Potenzial, diese Basis gezielt auszubauen - mit stärkerer Integration, Innovation im Bereich künstliche Intelligenz und einem klaren Fokus auf Kundennutzen und operative Exzellenz", wird Hannemann zitiert.





Ziel: Integration, KI, neue Märkte

Mit dem neuen CEO will die Gruppe gezielt neue Märkte und Kompetenzen erschließen. Im Fokus stehen dabei die Integration der bisherigen Akquisitionen, die Weiterentwicklung des Angebots im Bereich künstliche Intelligenz und eine engere Verzahnung der Services für größere operative Schlagkraft. Weitere Zukäufe sind laut Unternehmensangaben geplant.Die MAI Group wurde 2022 von der Auctus Capital Partners als Plattform für den Aufbau einer Agenturgruppe im Bereich Marketing Automation und datengetriebenes Marketing gegründet. Inzwischen zählt der Verbund rund 400 MitarbeiterInnen an acht Standorten in Deutschland und Österreich.Zum Netzwerk gehören unter anderem MAI crsd und MAI eresult . Zu den Kunden zählen Unternehmen wie A1 Telekom Austria, mobile.de, REWE und die Sparkasse.