13.05.2020 Bei Twitter gehört das Home Office zur neuen Normalität. Alle Mitarbeiter, die wollen und können, dürfen nun dauerhaft von zuhause arbeiten, hat Twitter-Chef Jack Dorsey in einer E-Mail mitgeteilt. Niemand werde ins Büro zurückbeordert. Dafür bietet der Konzern den Mitarbeitern einen Zuschuss von 1.000 Dollar für die Einrichtung des Heimarbeitsplatzes an. Umgekehrt wird es aber schwieriger. Wer unbedingt ins Office zurückkehren will, muss sich - von wenigen Ausnahmen abgesehen - noch bis mindestens September gedulden, teilte Dorsey weiter mit. Bis dahin wird es auch keine Geschäftsreisen geben.