Studie: Nur jeder Vierte will sich 2019 mit KI beschäftigen

Es wird viel über Ki geredet - aber tatsächlich damit beschäftigen will sich nur knapp ein Viertel der Marketer.

(chart: Absolit)

Wie auch im letzten Jahr kann sich Content Marketing als Top-Thema unter Marketern behaupten. 77 Prozent geben an, sich 2019 vor allem auf die Erstellung von relevanten Inhalten für die eigene Zielgruppe konzentrieren zu wollen. Auf dem zweiten Platz landet Marketing Automation - hier wollen 68 Prozent angreifen. Als neuer "Rising Star" des digitalen Marketings entpuppt sich das Thema Customer Experience, welches dieses Jahr für 57 Prozent der Befragten relevant ist.Die neue Absolit -Studie "Digital-Marketing-Trends 2019" ergibt zudem, dass die Trends zur Nutzung von künstlicher Intelligenz und digitalen Sprachassistenten noch lange nicht der neue Gamechanger im Marketing sind. Gerade einmal jeder Vierte will sich in diesem Jahr mit dem Thema KI beschäftigen - mit Alexa und Co. nur jeder Zehnte. Das größte Interesse an künstlicher Intelligenz zeigt dabei die Touristikbranche - ganze 35 Prozent wollen sich dieses Jahr intensiv mit der Thematik auseinandersetzen.Vier von zehn Befragten geben an, ihr Marketingbudget für die Kanäle Search und Social weiter wachsen zu lassen - ähnliche Zahlen wie auch im Jahr zuvor. Markenhersteller sind dabei am spendabelsten, hier will sogar mehr als jeder Zweite das Budget für soziale Medien steigern. Weniger erfreut dürften hingegen Mitarbeiter der Bereiche Event und Print sein: So will jedes fünfte Unternehmen die Event- und sogar jedes dritte die Printbudgets kürzen.Gleichzeitig lässt sich ein grundlegender Abwärtstrend bei den Marketingbudgets erkennen. Während im letzten Jahr 29 Prozent der Befragten mehr Geld in die Werbekommunikation stecken wollten, sind es 2019 noch 27 Prozent. Fraglich ist, ob die sinkende Investitionsbereitschaft auf kosteneffizientere Werbemaßnahmen oder Budgetverschiebungen in andere Unternehmensbereiche zurückzuführen ist.