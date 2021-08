Zooplus: Eine Milliarde im halben Jahr 

Bild: Zooplus Dr. Cornelius Patt sieht externe Gründe für sein Wachstum

Mit 42,2 Mio. Euro lag das EBITDA deutlich über Vorjahr - eine Marge von 4,2 Prozent (Vorjahr: 3,4 Prozent). Das Umsatzwachstum wird vor allem von den Stammkunden getragen: Die Zahl der aktiven wiederkehrenden Kunden stieg bis zum 30. Juni 2021 auf 5,4 Mio. (30. Juni 2020: 4,8 Mio.), die umsatzbezogene Wiederkaufrate lag bei 98 Prozent - und damit drei Prozentpunkte höher als im Vorjahreszeitraum.Das Kundenbindungsprogramm Subscribe & Save hat im ersten Halbjahr 2021 um 29 Prozent zugelegt und trägt inzwischen 54 Prozent zu den Umsatzerlösen mit aktiven wiederkehrenden Kunden bei (H1 2020: 50 Prozent).Zooplus-CEO Dr. Cornelius Patt sieht den Erfolg in der sich ändernden ECommerce-Lage: "der Umstieg auf den Online-Channel gewinnt in allen wichtigen europäischen Märkten an Fahrt. Gleichzeitig werden unsere Arbeits- und Freizeitwelten tierfreundlicher und wir erleben eine anhaltenden Premiumisierung des Heimtierbedarfs und eine zunehmend digitale Denkweise von Haustierbesitzern."