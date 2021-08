E-Commerce 2025: Onlinehandel mit Tierbedarf wächst munter in der Nische 

HANDLUNGSRELEVANZ

Rund 5,5 Milliarden Euro Umsatz hat der Fach- und Einzelhandel der Heimtierbranche 2020 erzielt. Der Gesamtmarkt wuchs damit um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e.V. hervor. Deutlich stärker gewachsen, nämlich um 16,6 Prozent, sind die Umsätze, die aus dem Onlinehandel stammen: 822 Millionen Euro von den 5,5 Milliarden Euro Gesamtumsatz wurden laut IVH-Daten über das Internet erwirtschaftet. Damit hält das Onlinegeschäft 14,9 Prozent Anteil am gesamten Markt für den Tierbedarf. Insgesamt ist das ECommerce-Business also bisher ein überschaubarer Nischenmarkt. Aber das Geschäft wächst kräftig, wenn auch auf niedrigem Niveau. Das zeigen auch die Zahlen anderer Wirtschaftsverbände.So hat der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (BEVH) e.V für die Warengruppe Tierbedarf deutlich mehr ECommerce-Umsatz errechnet, als der IVH ausweist. Auf knapp 1,42 Milliarden Euro Onlinehandelsumsatz kommt die BEVH-Hochrechnung für 2020. Den BEVH-Zahlen nach entspricht das einem Wachstum von 15,8 Prozent gegenüber 2019 (1,22 Milliarden Euro). Der Marktanteil des E-Commerce an dem gesamten Umsatz mit Tierbedarf würde damit auf 25,8 Prozent klettern und bereits ein Viertel der Umsätze ausmachen. Etwa in der Mitte zwischen den Zahlen von IVH und BEVH liegt erneut die Berechnung des Handelsverband Deutschland (HDE) . In seinem aktuellen Online-Monitor 2021 beziffert der HDE die deutschen ECommerce-Umsätze für den Heimtiermarkt 2020 auf 1,1 Milliarden Euro, was