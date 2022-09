Wenig Auswahl: Mehr Online-Shopper auf dem Land

Unterschiede zwischen Stadt und Land

Online bezahlen - PayPal vor Zahlung auf Rechnung

Online-Angebote werden vermehrt wahrgenommen

Der Online-Handel boomt - und das nicht erst seit Corona. Der Anteil der traditionellen LadenkäuferInnen hat sich in den letzten zehn Jahren halbiert, wohingegen Online-Shops mittlerweile in jeder Altersklasse auf Nachfrage stoßen. Die Zahl der leidenschaftlichen Online-ShopperInnen ist seit 2019 um sieben Prozentpunkte gestiegen. Dabei stellt ein leidenschaftlicher Online-Shopper eine Person dar, die entweder alle oder einen großen Teil der Einkäufe online tätigt. Darunter sind vor allem KonsumentInnen im Alter von 16 bis 39 Jahren stark vertreten. Das sind Ergebnisse der ibi-Studie " Konsumentenverhalten - quo vadis? ".Zusätzlich wurde deutlich, dass das Kaufverhalten stark von der Größe des Wohnorts beeinflusst wird. Wer in ländlichen Regionen lebt, bestellt besonders gerne online. So kaufen 43 Prozent der Menschen aus kleineren Orten hauptsächlich im Internet ein - vermutlich aufgrund zu geringer Auswahl vor Ort. Außerdem sorgen Kinder im Haushalt dafür, dass mehr und häufiger online bestellt wird: Insgesamt 45 Prozent der befragten Haushalte mit Kindern zählen zu den leidenschaftlichen Online-ShopperInnen.Acht von zehn Online-Shopper haben in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal PayPal für einen Online-Einkauf genutzt. Auf Platz 2 folgt die Zahlung auf Rechnung (75 Prozent). Kaufen die KonsumentInnen bei einem ihnen bislang unbekannten Online-Shop, nutzen 49 Prozent am liebsten PayPal und 35 Prozent die Rechnung. Andere Zahlungsverfahren kommen für die VerbraucherInnen so gut wie nicht in Frage.Digitale Angebote gab es schon vor der Corona-Pandemie und sie wurden auch genutzt. Jedoch führten verschiedene Beschränkungen dazu, dass sie nun vermehrt wahrgenommen wurden. Mehr als ein Drittel der Befragten hat seit Beginn der Corona Pandemie häufiger Video-Konferenzen oder -Anrufe getätigt, in der jüngsten Altersgruppe sind es sogar 58 Prozent. Bei Restaurants haben 24 Prozent der StudienteilnehmerInnen häufiger online (inkl. Lieferung) bestellt als vor der Pandemie, zehn Prozent ordern vermehrt Lebensmittel bei Supermärkten via Internet.