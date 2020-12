Das waren 2020 die meistdiskutierten Themen auf Facebook und Twitter 

08.12.2020 Die Corona-Krise beherrschte in den vergangenen Monaten die Themen in den sozialen Netzwerken. Was die Deutschen sonst noch bewegt hat:

Abseits von Covid19 haben diese drei Themen die deutschen Nutzer auf Facebook am stärksten bewegt: Die Landtagswahl in Thüringen, der rechtsterroristische Anschlag von Hanau, der Brand im Affenhaus von Krefeld.

Mehr als 25 Millionen Menschen sind aktuell in Deutschland Mitglied von Facebook-Gruppen. Besonders beliebt in diesem Jahr: DIY-Themen wie Kochen, Backen, Basteln und Gärtnern. Die größte neu gegründete Gruppe aus dem Bereich "Zuhause" ist die Gruppe "Ikea - Dekoideen rund ums Haus" mit 120.000 Mitgliedern.

Auf Facebook Watch waren im Bereich Non-Music im letzten Jahr besonders beliebt: Männerwelten von Joko & Klaas in Zusammenarbeit mit Sophie Passmann und weiteren prominenten Frauen erreichte 7.3 Millionen Views. Wir sagen Danke - ein Video, in dem sich ZDFheute bei Menschen in systemrelevanten Berufen für Ihre Arbeit in Zeiten von Corona bedankt, bekam auf Facebook über 2.2 Millionen Views.

Was Facebook-Nutzer weltweit besonders bewegt hat

Ein Helikopter-Absturz kostet am 26. Januar Kobe Bryant das Leben. An Bord war neben dem 41-jährigen US-amerikanischen Basketballspieler auch seine 13-jährige Tochter Gianna. Viele Menschen, besonders in den USA und Mexiko, gedachten der Sportlegende und machten ihre Ikone somit zum meistkommentierten Ereignis auf Facebook.

Am 18. September starb Richterin Ruth Bader Ginsburg. Die feministische Ikone gehörte bis zu ihrem Ableben mit 87 Jahren zu den Beisitzenden des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten. Ihr wurde in mehr als 5 Millionen Postings auf Facebook und Instagram gedacht, wobei viele den Hashtag #restinpower verwendeten.

In den drei Wochen nach dem Tod von George Floyd verdreifachten sich die Gespräche rund um die Black Lives Matter Bewegung mit durchschnittlich 7,5 Millionen Nennungen von Black Lives Matter auf Facebook täglich. Auch in Deutschland war das Thema präsent, "Rassismus" war unter den Top 30 der meist diskutiertesten Themen auf Facebook.

Die Verkündung, dass der zukünftige US-Präsident Joe Biden seine Kollegin Kamala Harris im Falle eines Wahlsiegs zur Vizepräsidentin ernennen würde, war der meistgenannte Moment im August. An nur einem Tag verzeichnete dieser Augenblick mehr als 10 Millionen Posts.

Netflix hat 2020 die meisten Follower dazugewonnen.

(chart: Twitter)

Die Top-Hashtags und Accounts auf Twitter

Die in Deutschland am meisten verwendeten Twitter Hashtags 2020 sind: #Corona, #bts, #nintendoswitch, #animalcrossing, #merkel, #trump, #blacklivesmatter, #hanau, #art und #moria.

Die Top 5 der meistgenutzten Hashtags deutscher Twitter-Nutzer zu (sozialen) Bewegungen in 2020 sind: #blacklivesmatter, #stayathome, #fridaysforfuture, #wirhabenplatz und #leavenoonebehind.

Unter den zehn am meisten verwendeten Emojis auf Twitter sind 70 Prozent positiv konnotiert.

Unter den deutschen Twitter-Accounts mit dem größten Follower-Wachstum finden sich gleich drei Virologen sowie die Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim. Fest steht aber: Christian Drosten ist der Twitter-Rising-Star 2020. Ebenfalls mehr Follower gewannen die Politiker Karl Lauterbach, Markus Söder, Kevin Kühnert und Jens Spahn.

Die Trauer um den verstorbenen Hollywood-Schauspieler Chadwick Bosemann (Black Panther) bewegte die Twitter-Community weltweit. Die Nachricht von seinem Tod ist der bisher meistgelikte Tweet, der auch den Rekord von Barack Obama brach.

Die Top 3 Hashtags zu Persönlichkeiten in Deutschland (Kategorie 'People') sind: #merkel, #trump, #jungkook.

Unter den Top 10 der Retweets mit deutschen Tweet-Inhalten findet sich neben Gaming-Verlosungen auch ein pädagogisches Experiment von @Der_Herr_Lehrer mit seinen Grundschülern, die wohl originellste ICE-Ansage des Jahres (#3), die Richtigstellung zu Corona-Gerüchten des Bundesgesundheitsministeriums (#4) und der hohe Wellen schlagende "#Männerwelten"-Beitrag von Joko & Klaas (#5).

Die Top 10 der deutschen Twitter-Marken-Accounts: Am meisten Follower dazu gewonnen haben Netflix, Nvidia GeForce, PlayStation, Dr. Oetker Pizza, Aoerus, Nintendo, Fridays for Future Germany, Telekom zockt, Red Bull, Xbox.

Die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter präsentieren in ihren Jahresrückblicken 2020 die meistdiskutierten Themen in Deutschland. Wenig verwunderlich beherrschte vor allem die Corona-Krise in den vergangenen Monaten die Diskussionen auf den Plattformen.Über den Begriff "Virus" auf Facebook tauschten sich die Deutschen insgesamt am meisten aus. Auch Themen wie "Quarantäne", "Impfung", "Pandemie" oder "Desinfektionsmittel" wurden heftig diskutiert und landen in der Top 30 der meistbesprochenen Themen.