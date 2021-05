Marktplatz: Zalando wächst kräftig und glaubt an Langfrist-Effekt der Pandemie 

Plattform für Secondhand gut angelaufen

Nachdem der Online-Modehändler Zalando zu Beginn der Corona-Krise vor einem Jahr zunächst schwächelte, wächst er seither rasant. Im ersten Quartal stiegen die Erlöse um fast 47 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mit. Im Unternehmen ist man zuversichtlich, dass das Wachstum auch nach der Corona-Pandemie anhält. Der Trend hin zum Onlinehandel sei nachhaltig und habe sich in der Krise noch beschleunigt, heiß es bei der Vorstellung der Quartalszahlen. Netto verdiente Zalando 34,5 Millionen Euro. Im Vorjahr war noch ein Verlust von 86,4 Millionen Euro angefallen. Die Zahl der aktiven Kunden ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres auf fast 42 Millionen gestiegen. Das war rund ein Drittel mehr als noch vor einem Jahr. Neben der hohen Nachfrage half auch ein geringeres Retourenaufkommen.Gut angenommen wird inzwischen auch die Secondhand-Plattform des Unternehmens. Rund 250.000 Artikel seien im ersten Quartal darüber verkauft und der Preis entweder als Spende oder als Gutschein ausgezahlt worden. Angaben zum Umsatz machte das Unternehmen aber nicht.Der Zalando-Marktplatz trägt inzwischen rund ein Viertel zum gehandelten Warenwert bei, das langfristige Ziel liegt bei 40 Prozent. Zum Gewinn trug der Marktplatz jedoch nichts bei, da Zalando im vergangenen Jahr und im ersten Quartal 2021 auf Provisionen verzichtet. Der Fokus lag auf Wachstum. In diesem Jahr soll sich dies ändern. Details und Höhe nannte das Unternehmen noch nicht bekannt.