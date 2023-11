Vom Start weg mehr als 50.000 Euro im Jahr verdienen

Gehalt

Seit Jahren beklagt sich die IT-Branche über den Fachkräftemangel, gleichzeitig löst eine Innovation die nächste ab und Technologie entwickelt sich schnell weiter. Berufe in der IT sind nicht nur zukunftssicher, sie bieten auch eine Vielzahl an Möglichkeiten für den Berufseinstieg, zum Beispiel im Bereich Softwareentwicklung. Die Verdienstmöglichkeiten generell sind sehr attraktiv. Dennoch sollten junge Menschen oder diejenigen, die eine neue berufliche Herausforderung suchen, bei der Studien- oder Ausbildungswahl für eine fundierte Entscheidung mehrere Faktoren einbeziehen, die ihren beruflichen Werdegang beeinflussen. Dazu gehören zum Beispiel die eigenen Interessen, die Studienkosten generell, die Zukunftsfähigkeit des Jobs und auch das potenzielle Durchschnittsgehalt der Berufe, die am Ende einer akademischen Laufbahn in Frage kommen. bewertet im Studien-Preisindex die finanziellen Auswirkungen dieser Entscheidung. Den Schwerpunkt legt der Index auf bestimmte Studiengänge, wie z. B. Softwareentwicklung, indem er das Durchschnittsgehalt ermittelt, das SoftwareentwicklerInnen in 50 Ländern weltweit zum Berufseinstieg erwarten können.Laut dem Studien-Preisindex liegt das Bruttojahresgehalt von SoftwareentwicklerInnen in Deutschland beim Jobeinstieg bei etwa 53.600 Euro, womit das Land in der Rangliste der fünfzig untersuchten Länder weltweit auf Platz 16 liegt und sich innerhalb der Europäischen Union im oberen Drittel bewegt. Ihre Expertise ist extrem gefragt und schwer zu finden: ProgrammiererInnen können sich den Job geradezu aussuchen. Über 1500 Stellen sind derzeit in der Branche offen, ergab unsere Analyse des Digital-Jobmarkts in Deutschland Vergleicht man das Gehalt in Deutschland mit dem der europäischen KollegInnen in den Niederlanden, Belgien und Österreich, so unterscheiden sich die Gehälter zum Einstieg nicht stark voneinander. Während SoftwareentwicklerInnen in den Niederlanden ein Bruttojahresgehalt von etwa 57.200 Euro erhalten, sind es in Belgien 56.000 Euro und in Österreich 51.600 Euro. Die Spitzenreiter in Sachen Einstiegsgehalt befinden sich außerhalb der Europäischen Union. Hier zählen die Schweiz (106.600 Euro), die USA (88.100 Euro) und Island (70.300 Euro) zu den absoluten Spitzenreitern.Dem Studienpreis-Index zufolge stehen zum Beispiel in den USA dem vergleichsweise hohen Einstiegsgehalt (88.100 Euro) die höchsten Studien- und Ausbildungskosten für SoftwareentwicklerInnen weltweit (etwa 73.000 Euro) gegenüber.