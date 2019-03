Karriere: Frauen sind zur Blitz-Karriere verdammt

Bild: jg

Und Frauen haben für diesen Aufstieg auch ein sehr viel kürzeres Zeitfenster als ihre männlichen Kollegen. Das ergab der Bericht 'A Quantum Leap for Gender Equality - For a Better Future at Work for All' der anlässlich des Weltfrauentags 2019 von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Zusammenarbeit mit LinkedIn veröffentlicht wurde. Der Bericht untersucht basierend auf LinkedIn Daten die Karrierewege von Männern und Frauen in den USA, Indien, Deutschland, Italien und Norwegen.In sämtlichen untersuchten Ländern zeigt sich das gleiche Muster. Frauen brauchen kürzer, um eine Führungsposition zu erreichen. In Deutschland beträgt die Zeit durchschnittlich 7,7 Jahre, wohingegen Männer 9,0 Jahre brauchen. Analysen der ILO zeigen zudem, dass Frauen tendenziell jünger sind, wenn sie in Führungspositionen gelangen. Gleichzeitig wird ersichtlich, dass es nach wie vor deutlich weniger Frauen als Männer in eine Spitzenposition schaffen.Frauen haben weniger Zeit, um in eine Führungsposition zu gelangen. Wie die Untersuchung ebenfalls ersichtlich macht, haben Frauen ein sehr viel kleineres Zeitfenster als Männer, um auf der Karriereleiter nach oben zu klettern. Die Chancen hierfür sind im ersten Jahrzehnt ihrer beruflichen Laufbahn am höchsten: Für jede Frau in Deutschland, die in den ersten zehn Jahren ihrer Karriere eine Führungsposition erreicht hat, zählen wir im Schnitt 3,1 Männer, im zweiten Jahrzehnt sind es bereits 3,8 und ab dem dritten Jahrzehnt 4,2 Männer. Der Grund für dieses sehr viel kleinere Zeitfenster für den Aufstieg lässt sich in der Familiengründung vermuten. Die Zeit der Mittzwanziger bis Mittdreißiger ist sowohl für die Entwicklung des beruflichen Werdegangs als auch in der Familienplanung eine entscheidende Zeit.