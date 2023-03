Marketer und Wissenschaftler gründen Marketingberatung für Nachhaltigkeit

Der diffferent-Gründer und ehemaliger Geschäftsführer Jan Pechmann hat sich dafür mit Kerrin Löhe , ebenfalls ehemalig diffferent und dort für den Aufbau des Bereich Nachhaltigkeit federführend mit verantwortlich, und dem Ex-RTL-Producer sowie Nachhaltigkeits-Podcaster Frank Schlieder zusammengetan. Komplettiert wird das Führungsteam durch Dr. Friedrich Bohn , Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ. Als GmbH in Verantwortungseigentum zielt die Beratung dabei nicht auf Gewinnmaximierung ab, sondern versteht sich als unabhängiger Treiber der Transformation.Im Fokus von BAM! Bock auf Morgen steht die Kommunikation der Nachhaltigkeitsgeschichte von Unternehmen im Transformationsprozess, die damit ihren KundInnen substanzielle und transparente Informationen zur schnellen Orientierung bieten wollen. BAM! Bock auf Morgen unterstützt diese Unternehmen mit Methoden und Tools und vermittelt Grundlagen wissenschaftlicher Nachhaltigkeits-Erkenntnisse."Die meisten Unternehmen haben nicht zu wenig zu erzählen, sondern zu viel. Dann wird es komplex und im schlimmsten Falle langweilig. Mit guten Geschichten bringen wir das Nachhaltigkeitsengagement auf den Punkt - ohne Imagewashing-Fettnäpfchen", sagt Kerrin Löhe, die ab dem 15. April BAM! Bock auf Morgen als CEO leiten wird. In den Schools sollen gängige Marketingpraxen wie zum Beispiel das Label "klimaneutral" auf den Prüfstand gestellt und alternative Ansätze vorgestellt werden. "Wir kümmern uns nicht nur um die Klassenbesten, sondern auch um alle Versetzungsgefährdeten. Jedes Unternehmen, das dazulernen will, bekommt bei uns das passende Coaching."Der aktuelle Stand der Wissenschaft bildet bei allen Aktivitäten von BAM! Bock auf Morgen die Grundlage. "Wissenschaft findet bei uns nicht im Elfenbeinturm statt, denn wir übersetzen die Erkenntnisse so, dass man sie versteht und anwenden kann", betont Dr. Friedrich Bohn, Head of Science bei BAM! Bock auf Morgen, "denn das Wissen für ein nachhaltiges und starkes Morgen ist da".Für den kleinen Inspirationssnack zwischendurch gibt es den Bock auf Morgen-Podcast , hier werden lehrreiche und motivierende Geschichten aus dem 'MarketingForFuture' erzählt. Ende November findet das 'BAM! Festival' in Berlin statt. Frank Schlieder, Head of Content bei BAM! Bock auf Morgen: "Ich bin sehr gespannt, wer dann auf der Festival-Bühne den Marketing4Future-Award überreicht bekommen wird."Jan Pechmann, der vor vier Jahren den Marketing4Future-Award ins Leben gerufen hat, erklärt seinen nächsten Schritt so: "Bei den Award-Einreichungen haben wir gemerkt, wie viel Unterstützungs- und Beratungsbedarf es noch gibt, Nachhaltigkeit nicht nur richtig, sondern auch richtig gut zu kommunizieren." Als Head of Consulting bei BAM! Bock auf Morgen hilft er Unternehmen, die eigene Nachhaltigkeitsgeschichte zum Leben zu erwecken - "mit echten Proof Points und kreativer Kante".