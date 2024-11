Wechsel bei Saint Elmo's Hamburg: Anna Lee Sønnichsen übernimmt Beratung

12.11.2024 Die Serviceplan Group stärkt Saint Elmo's in Hamburg mit neuer Leitung: Ab Januar 2025 übernimmt Anna Lee Sønnichsen an der Seite von Kreativ-Geschäftsführer Peter Gocht die Beratung und übernimmt von den bisherigen Saint Elmo's-Köpfen Detlef Arnold und Lasse Matthiesen, die nach zehn Jahren neue Wege gehen.

Anna Lee Sønnichsen bringt umfassende Erfahrung aus dem Campaigning-Bereich mit und wird zukünftig die strategische Ausrichtung und Kundenführung der kreativen Boutique-Agentur Saint Elmo's in Hamburg verantworten. Bislang war Sønnichsen bei Serviceplan Köln als Beratungsgeschäftsführerin tätig. Zuvor arbeitete sie für Jung von Matt, thjnk und Kolle Rebbe. Ihre Erfahrung erstreckt sich über Projekte für Marken wie C&A, Continental, AUDI und TUI Deutschland."Anna Lee versteht Kunden wie Kreation und hat in Köln bewiesen, dass sie Kunden erfolgreich gewinnen und führen kann", so Kathrin Jesse , CEO der Saint Elmo's Group.Saint Elmo's Hamburg ist eine kreative Boutique-Agentur und betreut Marken wie expert, Pokémon GO, Bauhaus, MAN Energy Solutions, Stadt Hamburg, Lotto Hamburg, Stage Entertainment und Schwarz Produktion.