Die Agentur-Disruption ist da

Die deutsche PR-Branche diskutiert aktuell, wie ich lernen durfte, aktuell die Frage, welche Auswirkungen KI auf PR-Agenturen hat. Kommen Jobverluste? Oder müssen die Agenturen einfach nur genug in KI-Schulung investieren und alles geht so weiter wie bisher?Ich glaube, alle Agenturen müssen sich diesen Fragen stellen - nur ist die Frage "KI oder Agentur" falsch. Es geht um nicht weniger als die Disruption des Agenturgeschäfts an sich. Über die Digitalagenturen sind bislang drei Disruptionswellen hinweggerollt:KI-Tools für Bild, Text und Video bilden meiner Meinung nach die vierte Welle. Sie ersetzen kei