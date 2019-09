Amazon listet tausende von verbotenen Produkten

In einer Untersuchung hat das Wallstreet-Journal über 4.000 Produkte gefunden, die falsch gekennzeichnet oder verboten sind respektive für unsicher erklärt wurden. Manche Produkte wurden sogar als Amazon-Empfehlung gelistet. Manche der gefundenen Produkte hätten mit einer behördlichen Zulassung geworben, die sie aber überhaupt nicht besessen haben, vor allem Lebensmittel und Arzneien. Die Studie fand Medikamente ohne Sicherheitswarnungen für Kinder, die illegal eingeführt und verschreibungspflichtig waren. Auch Elektronikartikel mit falschen Zertifikaten und gesundheitsschädliche Spielwaren fielen den Prüfern auf. Wie unsicher die Amazon-eigenen Filter sind, zeigt sich an der Tatsache, dass die Prüfer in ihrer Stichprobe knapp 160 Produkte fanden, deren Verkauf Amazon auf dem Marktplatz ausdrücklich untersagt.Mittlerweile hat Amazon auf den Bericht reagiert . Produkte müssten sich an die Gesetze halten. Alleine im Jahr 2018 hätte der Konzern über 400 Millionen US-Dollar in den Schutz des eigenes Geschäfts und seiner Kunden investiert. Man habe "robuste Programme entwickelt, um sicherzustellen, dass die angebotenen Produkte sicher, konform und authentisch sind.". Neben der proaktiven kontinuierlichen Überprüfung von Verkäufer-Konten und gelisteter Produkte arbeite man auch mit Sicherheitsbehörden und Branchenorganisationen zusammen. 2018 habe man drei Milliarden verdächtige Listings blockiert. Manche allerdings eben nicht.