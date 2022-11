Bilanz: Black Friday beginnt in Deutschland mit einem satten Umsatzplus

So shoppen die verschiedenen Generationen

Die beliebtesten Technik-Produkte am Black Friday

In Hamburg und Berlin wird am eifrigsten eingekauft

Laut Klarna stiegen die Verkäufe in der ersten Stunde des Black Fridays um ganze 606 Prozent im Vergleich zu einem durchschnittlichen Tag und um 7 Prozent im Vergleich zum Black Friday 2021. Dieser wurde bereits als der stärkste Black Friday aller Zeiten bewertet und wurde dieses Jahr also überholt. Insgesamt ist in der Black Week (21.-24. November) der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent gestiegen, auch hier lockten die Einzelhändler mit Rabatten und Angeboten.Neben der neuesten Technik landen auch Produkte aus den Bereichen Health & Beauty, sowie Schmuck & Accessoires in den Einkaufskörben der unter 25-Jährigen in Deutschland. Bei den älteren Generationen liegen hingegen Kleidung und Schuhe auf Platz eins, gefolgt von Health- & Beauty-, sowie Technik-Produkten.Den größten Anteil an den Einkäufen am Black Friday in Deutschland hat bis jetzt die Generation der Millennials (25-40), die für die Hälfte aller Einkäufe verantwortlich sind (52 Prozent). Rund ein Drittel der Einkäufe wird von Menschen aus der Gen Z (18-24) getätigt (27 Prozent). Die Gen X (41-56, 18 Prozent) und die Generation der Baby Boomer (57+, 3 Prozent) haben einen geringeren Anteil an den Einkäufen.Die Gen Z in Deutschland sichert sich am eifrigsten Angebote und Rabatte und verzeichnet den höchsten Anstieg der Einkäufe im Vergleich zu einem durchschnittlichen Tag.Viele VerbraucherInnen haben Technik-Produkte in ihrer Sammlung in der Klarna-App gespeichert, um Benachrichtigungen über Preissenkungen zu erhalten. Sortiert nach Kategorien, ergibt sich daraus ein "Wunschzettel" mit den begehrtesten Produkten der Deutschen am Black Friday. Ganz oben auf der Liste stehen Smartphones, Tablets, Kopfhörer und Smartwatches von Apple und Samsung. Auch die Playstation 5 und VR sind begehrte Produkte, ebenso Nintendo Switch und die Xbox Series X und S.Den größten Anstieg bei den Einkäufen während der Black Week verzeichnete bisher Hamburg, gefolgt von Berlin und Nordrhein-Westfalen. Auch Bremen, Hessen und Baden-Württemberg liegen über dem nationalen Durchschnitt. Am wenigsten stiegen die Zahlen bisher in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern.Auch die beliebtesten Produktkategorien in der Black Week unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Hamburg und Niedersachsen kaufen am liebsten Schmuck und Accessoires, in Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein sind Freizeit-, Sport- & Hobbyartikel begehrt. In Berlin, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und im Saarland werden Entertainment-Artikel gekauft, in Sachsen lieber Produkte für Haus & Garten. Während die Menschen in Brandenburg in der Black Week Kinderspielzeug kaufen, landen in Baden-Württemberg Health- und Beauty-Produkte in den Einkaufskörben. Kleidung & Schuhe werden in Bremen, Technik in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen am liebsten gekauft.