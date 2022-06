TikTok lässt Snapchat alt aussehen. Außer bei den Nutzern.

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Snapchat ist schon länger auf den Austausch kurzer Handy-Videos spezialisiert und wird unverändert von 24 Prozent der Onliner in Deutschland verwendet. Beide Dienste erfreuen sich vor allem unter Teenagern größter Beliebtheit - und in dieser Zielgruppe konnte TikTok besonders stark zulegen und Snapchat erstmals überrunden. Das zeigt der neue Social-Media-Atlas 2022 der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor , für die der Marktforscher Toluna 3.500 Internet-Nutzer ab 16 Jahren repräsentativ befragt hat.Mit steigendem Alter fällt die Reichweite beider Video-Messenger so rapide ab, dass sie jenseits der 30 in allen Altersstufen jeweils nur noch von weniger als der Hälfte der Onliner genutzt werden. TikTok liegt dabei aber durchweg vor Snapchat, und konnte unter den "Silver Surfern" ab 60 Jahren seinen Anteil immerhin von vier auf neun Prozent mehr als verdoppeln.Insgesamt hängt Snapchat in vielen Bereichen hinter Turbo-Aufsteiger TikTok hinterher, beweist aber auch eigene Stärken. So tauschen sich zum Beispiel 45 Prozent der Internet-Nutzer der Generation Z (Alter 16-25 Jahre) per Snapchat über Persönliches aus und liegt in dieser Hinsicht deutlich vor TikTok mit (ebenfalls beachtlichen) 34 Prozent.