Blockchain und Smart Contracts sollen Jusitiz digitalisieren

09.04.2020 Wissenschaftler der Universität Tokio und der British Columbia Universität arbeiten an einer Blockchain-Lösung für die Justiz. Wie das Portal btc-echo.de berichtet, sollen dank Smart Contracts Prozesskosten verringert und Verfahren schneller abgewickelt werden können. Der an dem Projekt beteiligte Professor Matsushima erklärte, am Prozess Beteiligte könnten ihre Meinung an das digitale Gericht senden. Dieses würde die Standpunkte aller Parteien und der Richter aggregieren und entscheiden, ob eine Partei gegen eine Vereinbarung verstoßen habe. Das Verfahren könnte sich vor allem für einfache und standardisierte Prozesse eignen.