Aldi Süd bietet kontaktlose Bezahlung mit Alipay 

Der Discounter sei damit der erste Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland, der das Onlinebezahlsystem der Ant Group anbietet. Alipay ist vor allem in China sehr erfolgreich, mit über einer Milliarde NutzerInnen ist es dort die führende Zahlungsplattform, über die fast alles aus dem täglichen Leben geregelt wird - von der Bezahlung von Stromrechnungen bis zur Bestellung von Lebensmitteln.Mit Alipay können KundInnen bei Aldi Süd nun aus elf Bezahlmethoden auswählen. Mit der Einführung will der Discounter chinesische TouristInnen und in Deutschland lebende ChinesInnen ansprechen. Möchte ein Kunde oder eine Kundin mit Alipay zahlen, aktiviert das Kassenpersonal das EC-Terminal und der Einkauf lässt sich mittels eines QR-Codes über die Alipay App auf dem Smartphone bezahlen. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Alipay-Account, der mit einem chinesischen Bankkonto oder einer internationalen Bankkarte erstellt werden kann.Seit 2015 bietet Aldi Süd kontaktlose Zahlungen über Visa, VPAY, Mastercard und Maestro an. Anfang 2017 folgten Girocard und AMEX. In der Corona-Pandemie wird das bargeldlose und kontaktlose Bezahlen auch bei der Aldi-Kundschaft immer beliebter. Im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie geht der Trend zur Kartenzahlung bei Aldi Süd deutlich nach oben.