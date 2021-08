Rossmann testet Selfscanning über das Smartphone 

Für den Selfscanning-Test arbeitet die Drogeriekette Rossmann im Rahmen eines Proof of Concepts mit dem Softwareanbieter Shopreme zusammen. Und so funktioniert es: KundInnen können in den Testfilialen bereits beim Einkauf vor dem Regal ihre Drogerieprodukte mit ihrem Smartphone scannen und direkt in ihre Tasche oder ihren Einkaufskorb packen. Bezahlt wird an der Laufband- oder einer Selfcheckout-Kasse, ohne dass die Ware noch einmal auf das Kassenband gelegt werden muss.Benötigt wird dazu die Rossmann-App. Die Lösung von Shopreme wurde dort integriert. "Wir haben uns gegen die einfachere Möglichkeit einer Stand-Alone Lösung entschieden, da die Rossmann-App bereits eine hohe Verbreitung hat und wir den Kunden nicht zumuten wollten, zwischen den Anwendungen zu wechseln", sagt Antje König , Geschäftsleitung IT. "Scan & Go bei Rossmann soll einfach, intuitiv bedienbar sein und Spaß machen". Wichtig ist Rossmann zudem die Interaktion mit bestehenden Coupons: Die KundInnen sehen im Warenkorb, ob für gescannte Produkte bereits Coupons aktiviert wurden oder ob noch welche verfügbar sind.