Tech-Tidbits: Lernen im Metaversum, Gaia-X startet, 5G-Videos

Print-Mailings via Salesforce AppExchange

5G Standalone Lösung für Live Video Produktionen

Künstliches Gehirn mit nur einem einzigen Neuron

Gaia-X Federation Services (GXFS): Startschuss für Implementierungspartner ist gefallen

Zenkit veröffentlicht datenschutzkonforme Webformular-App

Lernen im Metaversum: Informatikstudierende erstellen Prototyp für virtuelle Lernumgebung

Durch eine Zusammenarbeit mit Salesforce deckt die Deutsche Post 75 Prozent der relevanten Marketing-Automation-Systeme ab und integriert dort klassische Print-Mailings. So lassen sich physische Mailings nahtlos in die Steuerung der Customer Journey integrieren, verspricht der Anbieter. Die 'Print-Mailing Automation'-App steht ab sofort Unternehmen im AppExchange, dem Cloud-Marktplatz, zur Verfügung. Kunden laden die App in ihre Suite herunter und können das Print-Mailing als weiteren Baustein in ihrer Kampagnen-Steuerung nutzen. Über die App greifen sie direkt auf die Print-Mailing Automation der Deutschen Post zu und versenden die Print-Mailings aus der Salesforce Marketing Cloud heraus.Die Deutsche Telekom und RTL Deutschland erproben die Produktion von Live-Video Inhalten im 5G-Netz. Qualitativ hochwertige Videos lassen sich zukünftig auch mit Smartphones über 5G-Verbindungen übertragen. Den Fortschritt leistet das sogenannte Network Slicing. Die Technologie teilt das Netz in logisch voneinander getrennte Bereiche auf. Ein solcher virtueller Netzabschnitt erlaubt künftig speziell JournalistInnen datenintensive Videosignale live vom Ort des Geschehens zu senden. Das Besondere: Die notwendigen Bandbreiten sind technisch zugesichert. Das gilt selbst für stark ausgelastete Mobilfunkzellen. Bisher stand bei der Telekom/RTL-Allianz der Content im Mittelpunkt. Jetzt richten die beiden ihre Partnerschaft breiter aus.Forschenden der Technischen Universität (TU) Berlin ist es gelungen, ein "neuronales Netz" aus Tausenden von Nervenzellen in einem Computer zu simulieren - und zwar erstmals mit nur einem einzigen, im Softwarecode programmierten Neuron. Dieses wird zeitlich versetzt angesteuert und ausgelesen und kann so innerhalb von Sekundenbruchteilen die Rollen aller virtuellen Neuronen einnehmen. Auf diese Weise entsteht eine völlig neue Klasse von neuronalen Netzen. Damit wären in Zukunft völlig neue Lösungen denkbar, um künstliche Neuronen direkt in Hardware-Komponenten zu integrieren, etwa mit Hilfe optoelektronischer Bauelemente. Zudem könnte mit dieser Methode KI-Hardware klimaschonender rechnen, weil sie nicht so viel Strom verbraucht.Im Rahmen des BMWK-Projektes und in Abstimmung mit der Gaia-X AISBL (Association internationale sans but lucratif) wurden jetzt die Aufträge vergeben. Die Implementierungspartner T-Systems International und XLAB haben begonnen, die technischen Spezifikationen umzusetzen . Die Implementierungsphase soll gegen Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Die Gaia-X Federation Services werden maßgeblich dazu beitragen, Daten- und Infrastrukturökosysteme miteinander zu verknüpfen und so das von Gaia-X angestrebte, föderierte Ökosystem ins Leben zu rufen. Auf der Basis von Open-Source werden GXFS für spezialisierte Services unterschiedlicher Branchen zur Verfügung stehen. Anwendungsfälle sind beispielsweise dezentrale Verarbeitungsmechanismen für Datenprodukte und Datenservices in der Edge, etwa für die Smart City oder Smart Mobility. , Macher der gleichnamigen Projektmanagementlösung hat Zenforms veröffentlicht, eine DSGVO-konforme Formular-App, die über generische Webformulare hinaus die Möglichkeit der Sammlung komplexer Daten liefert. Zenforms soll ab 03. März verfügbar sein für iOS, Android, Mac, Windows und Linux. Der Hintergrun: Online-Formulare spielen eine Schlüsselrolle in der Kommunikation von Teams. Die Argumentation des Startups: Eine Anwendung zu finden, die Formulare und deren Daten ordnungsgemäß nach DSGVO verarbeitet, sei fast unmöglich, weil US-amerikanische Unternehmen der Datenschutzverordnung nicht standhalten können. Das Tool besitzt nach den Angaben unternehmensgerechte Admin- und Benutzerverwaltung, DSGVO-Konformität und DE-basierte Server und ist kostenlos mit einem optionalen kostenpflichtigen Plan.Wie könnte eine digitale Lernplattform aussehen, mit der Distanzunterricht zum interaktiven Erlebnis wird? Mit dieser Frage haben sich dreizehn Informatikstudierende der Hochschule Bremerhaven im Rahmen ihres Praxisprojekts ein Jahr lang beschäftigt. Entstanden ist das 'DigiSchulLab', eine virtuelle Oberfläche, bei dem die Lernende von Klassenraum zu Klassenraum laufen können, statt nur auf Links für die nächste Videokonferenz zu klicken. Ende März sollen die Projektergebnisse unter https://informatik.hs-bremerhaven.de/DigiSchulLab veröffentlicht werden. Wer den Prototyp des DigiSchulLabs bereits jetzt ausprobieren möchte, kann dies unter https://klotz.hs-bremerhaven.de/godot/ tun.