Recruiting: Fachkräftemangel in der Unternehmenssicherheit

Bild: jg

Jedes dritte Unternehmen hat zudem Probleme bei der Suche geeigneter externer Dienstleister. Die Folge: Vorhandene und neu formulierte IT-Sicherheitsstrategien zum Aufdecken und Abwehren von Hackerangriffen sowie zum Schutz von Daten können nicht wie geplant umgesetzt werden. Das ergibt die Studie 'Potenzialanalyse Unternehmen schützen, Risiken minimieren' von Sopra Steria Consulting Der Wille und die Absicht in den Chefetagen, für IT-Sicherheit zu sorgen, sind vorhanden. Die Geschäftsleitung ist in 78 Prozent der befragten Unternehmen sensibilisiert. Jedes dritte Unternehmen hat eine separate Abteilung, die das Thema IT- und Informationssicherheit verantwortet. 88 Prozent haben eine IT-Sicherheitsstrategie, erstellen diese gerade oder befinden sich diesbezüglich in der Planung.