Recruiting: Firmen handhaben Bewerbungen noch wie anno dazumal

07.11.18 Persönliche Vorstellungsgespräche sind die Regel in Deutschland, Telefon- oder Videointerviews mit den Kandidaten im Vorfeld sind dagegen die Ausnahme. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Bitkom unter 855 Personalverantwortlichen in Unternehmen ab drei Mitarbeitern in Deutschland.