Amazon (II): Alexa macht sich auf dem EHealth-Markt breit

05.04.2019 In den USA hat Amazon seinen Sprachassistenten Alexa erstmals mit sechs Skills ausgestattet, die den EHealth-Markt aufrollen sollen: Mittels der Anwendungen lassen sich Arzttermine vereinbaren oder etwa gespeicherte Blutzuckerwerte abrufen. Die richtlinien- und datenschutzkonformen Skills wenden sich vor allem an Senioren, Kinder oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Patienten, berichtet CNBC