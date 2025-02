Centric Software übernimmt Contentserv

Deutscher PIM/PXM-Anbieter

Investcorp, eine globale Investmentgesellschaft, ist seit 2019 Mehrheitsinvestor von Contentserv. Unter der Eigentümerschaft von Investcorp konnte Contentserv seine wiederkehrenden Umsätze um das Sechsfache steigern und seine Marktführerschaft im PXM-Sektor ausbauen.US-Anbieter Centric Software ist nach eigenen Angaben führender Anbieter von Product Lifecycle Management (PLM)-Software und eine Tochter von Dassault Systèmes . Das Unternehmen ist weltweit führender Anbieter von 3D-Designsoftware, 3D-Digital Mock-up und Product-Lifecycle-Management-(PLM)-Lösungen. Mit über 1.200 Mitarbeitern in 30 Ländern bietet Centric Software PLM-Software und Lösungen für Planung, Preisgestaltung und Market Intelligence an."Unsere Mission war es stets, Marken und Händler dabei zu unterstützen, ihre Produktdaten in konvertierende Produkterlebnisse zu verwandeln," schwärmt Contentserv-CEO Michael Kugler. "In den letzten Jahren haben wir unseren Umsatz versechsfacht, Contentserv profitabel gemacht und eine starke Basis für weiteres Wachstum geschaffen. Wir haben PIM zu einem umsatzsteigernden Product Experience Management (PXM) weiterentwickelt und die Verbindung zwischen Content, Commerce und Customer Experience geschlossen."Durch die Übernahme wird die Product Experience Cloud von Contentserv in die Centric-Lösung integriert. Mit Contentservs 'Close the Loop' können Nutzer auf der Basis von KI-Analysen das Kauferlebnis ihrer Kunden durch personalisierte und kontextualisierte Produktinhalte verbessern. Contentserv soll weiterhin führende PXM-Lösungen entwickeln, während die Kombination von PIM, DAM (Digital Asset Management) und Feed Management sowie die Verbesserung der Digital Shelf Analytics die Basis für weiteres Wachstum werden soll.Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.