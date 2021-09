Marktplätze sind die großen Gewinner 

24.09.2021 Plattformen und Marktplätze zählen zu den Handelsgewinnern der Corona-Krise, so verdeutlicht eine aktuelle Studie über den Handel in Österreich in der Schweiz. Und: Warum Self-Sovereign Identities (SSI) per Blockchain die Alternative für digitale Identitäten werden. Unsere Woche auf iBusiness.

Was Verlage aus Corona lernen müssen

Online überholt den Präsenzhandel in Österreich und der Schweiz

Self-Sovereign Identity: Die Alternative für digitale Identitäten

Corona hat zum einen viele Trends für die Verlagsbranche massiv beschleunigt. Zum anderen hat die Pandemie aber auch in beeindruckendem Maße kreatives Potenzial entfesselt und bewiesen: Das Buch, in seiner ursprünglichsten, gedruckten Form, ist erstaunlich widerstandsfähig, schreibt mein Kollege Sebastian Halm in seiner Analyse. Er sieht auch für Deutschland das Vorbildmodell, dass bei steigendem Online-Anteil immer größere Großhandelskonzerne Bücher unter die Leserschaft werfen - Seite an Seite mit kleineren und mittleren Fachgeschäften, die mit kreativen Ideen, lokalem Bezug und Kompetenz ihre Kunden binden.Das Probleme liege allerdings bei einer nicht vergrößerbaren Ressource, der Zeit. Das Buch ist zu einem von vielen Medien geworden, das um ein Kontingent vom Aufmerksamkeitsbudget buhlt und dieser Trend hat sich mit der steigenden Zahl von Streaming-Abos im Lockdown nur verstärkt. Dieser zunehmende Mangel an Zeit aufgrund zunehmender Medienkonkurrenz ist vielleicht der größte Gamechanger für die Verlagsbranche.Wie in Deutschland haben in der Schweiz und in Österreich die Corona-Lockdowns die Einkaufspräferenzen verschoben, den Distanzhandel begünstigt und gleichzeitig dem stationären Handel aufgrund der Ladenschließungen und der mit ihnen einhergehende Rückgang der Besucherfrequenz zum Nachteil gereicht. So war 2020 ein schwieriges Jahr für den Stationärhandel, wenngleich der Handel insgesamt sehr stark wuchs. Ähnlich wie in Deutschland kommt die Befragung zu dem Schluss, dass Plattformen und Marktplätze auch in unseren Nachbarländern zu den Handelsgewinnern der Corona-Krise zählen. Die zahlen in der Detailanalyse:SSI-Konzepte versprechen eine Alternative für digitale Identitäten, die eine größere Kontrolle der Nutzerinnen und Nutzer über ihre Daten und eine größere Datensparsamkeit im digitalen Zeitalter mit sich bringen. iel soll ein europäisches Ökosystem zur Ausgabe und Verifizierung digitaler Identitäten und Nachweise auf Basis von SSI sein. Damit wird NutzerInnen der Besitz ihrer digitalen Identitäten und weitere verifizierbare digitale Nachweise ermöglicht sowie diese auch eigenständig zu kontrollieren, ohne hierfür auf eine zentrale Stelle angewiesen zu sein. Dies befreit aus der Abhängigkeit von einzelnen Anbietern und fördert eine unabhängige sowie schnellere Digitalisierung.Bei der technologischen Umsetzung von SSI kommen Blockchain-Technologien zum Einsatz. Im SSI-Ökosystem für digitale Identitäten spielen drei Akteure eine Rolle: Der Aussteller, Besitzer und Verifizierer der Identitäten. Die Blockchain als Vertrauensdienst hat bei SSI den Vorteil, dass diese durch ein Konsortium mit den entsprechenden Governance-Regeln definiert ist und somit eine zentrale Abhängigkeit von Monopolisten vermieden werden kann. Dies ist für ein unabhängiges und vertrauenswürdiges Öko-System eine wichtige Basis.