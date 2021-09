So entwickelt sich der E-Commerce in Österreich und der Schweiz 

Wie in Deutschland haben in der Schweiz und in Österreich die Corona-Lockdowns die Einkaufspräferenzen verschoben, den Distanzhandel begünstigt und gleichzeitig dem stationären Handel aufgrund der Ladenschließungen und der mit ihnen einhergehende Rückgang der Besucherfrequenz zum Nachteil gereicht. So war 2020 ein schwieriges Jahr für den Stationärhandel, wenngleich der Handel insgesamt sehr stark wuchs. Dieses Wachstum ist komplett auf den Onlinehandel zurückzuführen, der im Corona-Jahr 2020 allein in der Schweiz insgesamt um fast 30 Prozent auf 13 Milliarden Schweizer Franken zulegen konnte. Damit liegt das Schweizer Wachstumsniveau in 2020 deutlich über dem des deutschen ECommerce-Marktes, dessen Wachstum der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V.(bevh) auf 14,6 Prozent beziffert hat. Auch Österreich konnte mit einem ECommerce-Wachstum von 17,4 Prozent prozentual stärker zulegen als Deutschland.Der starke Zuwachs des Onlinehandels seit Pandemiebeginn setzt sich bis heute fort: Neun von zehn Onlineshopbetreibern in der Schweiz und Österreich haben in den vergangenen anderthalb Jahren neue Kundinnen und Kunden gewonnen, 51 Prozent sogar sehr viele. Zudem kaufen die Konsumentinnen und Konsumenten bei rund 40 Prozent der Anbieter häufiger ein, bei jedem zweiten davon zusätzlich auch größere Mengen. 88 Prozent der Onlinehändler verzeichneten 2020 ein Umsatzwachstum, bei mehr als einem Drittel war es mit über 30 Prozent sehr stark. Zu diesen Ergebnissen kommt eine länderübergreifende Onlinehändlerbefragung