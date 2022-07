Markplätze: Chinesische Shopper entdecken westliche Marken

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Tmall wird für Cross-Border-Bestellungen bevorzugtDie Mehrheit der Befragten bevorzugt Tmall Global für Cross-Border-Bestellungen: Für 85 Prozent ist der Marktplatz für alle zwölf abgefragten Produktkategorien die bevorzugte Anlaufstelle vor anderen Online-Marktplätzen, Shopping-Agenten oder Direct-to-Consumer-Websites ausländischer Marken.





Offizielle Präsenzen westlicher Marken genießen Vertrauen70 Prozent der Teilnehmer erklärten, dass westliche Marken ihr Vertrauen durch die auf Marktplätzen in den Storefronts bereitgestellten Informationen und deren Bewertungspunktzahlen, wie die DSC-Punktzahl auf Tmall (69 Prozent), gewonnen haben. Produktbewertungen recherchieren die Befragten am liebsten auf den Social Media Accounts der Brands (74 Prozent), den Storefronts (70 Prozent) und den offiziellen Websites der Marken (59 Prozent).





Qualität, Produkt- und Serviceerlebnis übertrumpfen PreisbelangeFür Chinas Cross-Border-Shopper sind bei der Kaufentscheidung mehr Faktoren als lediglich der Produktpreis von Belang. Gründe für den Einkauf auf Tmall Global sind für 69 Prozent der Befragten die Authentizität, gefolgt von einer besseren Produktqualität (63 Prozent), einem besseren Kundenservice (57 Prozent) und besseren Preisen als anderswo (50 Prozent).



Als Gründe für den Einkauf bei westlichen Marken oder von westlichen Produkten nennen die Befragten die Produktqualität (60 Prozent), dicht gefolgt von einem Gefühl der Einzigartigkeit und einer Übereinstimmung mit ihrem Stil oder ihren Werten (beide je 59 Prozent) und schließlich das Preis-Leistungs-Verhältnis (57 Prozent).





Soziale Kanäle sind einflussreichOff-Plattform-Marketing ist ein unverzichtbarer Bestandteil der E-Commerce-Strategie von Marken in China, insbesondere für grenzüberschreitende E-Commerce-Akteure. Tik Tok (Douyin), Little Red Book (Xiaohongshu) und WeChat sind die führenden Plattformen in China und 55 bis 61 Prozent der Befragten geben an, dass diese Kanäle ihre Kaufentscheidungen beeinflussen.



Die große Nutzerbasis von Tik Tok, Little Red Book und WeChat macht diese Kanäle für Brands attraktiv für Social Selling und den Aufbau von Markenbekanntheit, aber sie unterscheiden sich auch in der Funktionalität für das Marketing. Marken sollten lokalisierte, relevante und zielgerichtete Inhalte bereitstellen, um bei ihrem Publikum Anklang zu finden.

Der globale E-Commerce-Accelerator Pattern hat in seinem " China Cross-border Shopper Report 2022 " das Einkaufsverhalten von 1.000 chinesischen Tmall Global-Kunden näher untersucht. Der Online-Shopping-Marktplatz Tmall Global mit seinen vielfältigen On-Platform-Marketingtools ist für westliche Marken ein beliebter Ausgangspunkt, um behutsam in den chinesischen Markt zu expandieren.Die Studie setzt sich damit auseinander, welche Faktoren die Kaufentscheidung für westliche Marken und Produkte an verschiedenen Stationen der Consumer Journey beeinflussen und verzeichnet ein wachsendes Interesse und Vertrauen in westliche Marken.67 Prozent aller Befragten gaben an, dass sie in den nächsten zwölf Monaten mehr für Online-Shopping ausgeben würden. 73 Prozent der Teilnehmer gelten als höhere Einkommensgruppen (jährliches Haushaltseinkommen von rund 44.500 Euro oder mehr), und 92 Prozent von ihnen leben in Chinas wichtigsten Städten wie Peking, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu und Hangzhou.Weitere Ergebnisse:Arthur Cheung , General Manager Asia bei Pattern, fügt hinzu: "China hat einen riesigen Markt, den die meisten Verbrauchermarken auf der ganzen Welt nicht übersehen wollen. Das Land hat jedoch ein E-Commerce-Ökosystem entwickelt, das sich deutlich vom Westen unterscheidet, zum Beispiel die hohe Integration von Off-Platform-Marketing in den E-Commerce. Um auf dem chinesischen Markt erfolgreich zu sein, müssen westliche Marken ihre Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten, die richtigen Verkaufsplattformen und Marketingkanäle finden und lokalisierte und ansprechende Inhalte liefern, um chinesische Cross-Border-Shopper anzusprechen."