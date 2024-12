Es geht wieder aufwärts, sogar zu Rekordhöhen. Ungewöhnlich in einer von schlechten Nachrichten geprägten Wirtschaftswelt, aber der Online-Handel wird wahrscheinlich noch nie so viel eingenommen haben wie ausgerechnet in diesem Jahr. Von bis zu 4,1 Prozent mehr erzählt der aktuelle "Branchenreport Onlinehandel" des Marktforschungsinstituts IFH Köln . Womit die Branche nach zwei schwächeren Jahren den bisherigen Rekordumsatz von 2021 übertreffen könnte und brutto bei Einnahmen von über 104 Milliarden Euro liegen würde. Was 16-17 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes entspräche.Die m