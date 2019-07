Uber entlässt 400 Mitarbeiter im Marketing

Bild: Uber

Wie die "New York Times" berichtet, müssen von den weltweit 1200 Mitarbeitern im Marketing 400 gehen. Insgesamt beschäftigt Uber rund 25.000 Mitarbeiter, etwa die Hälfte davon in den USA.Der Börsenstart in New York verlief für Uber enttäuschend. Der Konzern sammelte mit umgerechnet rund 7,2 Milliarden Euro deutlich weniger Geld ein als erhofft. Der Grund für die Zurückhaltung der Anleger: Die großen Verluste des Unternehmens. Laut den ersten Quartalszahlen, die Uber veröffentlichte, wächst der Konzern nur langsam und macht einen Verlust von rund einer Milliarde Dollar. Mit dem Personalabbau und Umstrukturierungen will der Konzern Kosten sparen und das Vertrauen der Anleger gewinnen.