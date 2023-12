iBusiness Executive Briefing 14. 12. 2023

Warum der "Brüssel-Effekt" bei der KI-Regulierung funktionieren wird

14.12.2023 - Mit einem risikobasierten Ansatz will die EU Licht in die Blackboxen der Künstlichen Intelligenz bringen. Das reiht sich ein in den Ansatz, der auch schon bei DSGVO und zuletzt beim Schufa-Urteil deutlich wurde. Und er wird wohl gelingen.