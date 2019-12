HRtech entwickelt sich zum lukrativen Markt

Konsolidierung schreitet auch hier fort

Durch den starken Anstieg von technischen Innovationen im Bereich Verhaltensanalyse und Künstlicher Intelligenz werden traditionelle Rekrutierungs- und Bewerbertracking-Systeme von neuen Marktteilnehmern als nicht mehr passend angesehen. Unternehmen wie Pymetrics und HireVue nutzen neue Technikansätze wie einschließlich KI-Filterung und Verhaltenstests, um automatisierte, scheinbar unbefangene, hochvolumige Rekrutierungs- und Bewertungstechnologien anzubieten.Die erste Jahreshälfte 2019 verzeichnete die größte Transaktion in der HRtech-Geschichte. Im Mai übernahm die Private-Equity-Firma Hellman & Friedman die Ultimate Software Group für 11 Mrd. USD, so die Aussage des aktuellen globalen HRtech-M&A-Marktreports von Techberater Hampleton Partners . Die Analyse zeigt eine hohe Dynamik des Human-Resources-Tech-Sektors, der auch einen Anstieg des Transaktionsvolumens mit 66 erfassten Transaktionen und höheren Umsatzmultiplikatoren um das 3,3-fache im ersten Halbjahr 2019 verzeichnete. Strategische Käufer waren dabei ebenfalls aktiv - darunter Salesforce , die kürzlich ClickSoftware für 1,4 Mrd. USD übernommen haben. In den letzten zwei Jahren haben Risikokapital- und Private-Equity-Investoren fast 14 Mrd. USD in diesen Markt gesteckt.Hinzu kommt die schnelle Einführung von Employee Experience Plattformen (EEP). Unternehmen setzen EEPs - beispielsweise von ServiceNow und PeopleSpheres - ein, um Plattformen bereitzustellen, von denen sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer profitieren. Diese Plattformen bieten ein breites Spektrum an Funktionalitäten, die Tätigkeitsfelder und Bereiche wie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, die Aus- und Weiterbildung sowie die Vergütung unterstützen.Wie auch im Martech-Umfeld ist die HRtech von Übernahmen durch die Dickschiffe der Branche geprägt. Assure Software war in den letzten 30 Monaten mit zehn Akquisitionen, darunter Payroll Maxx und Austin HR , der aktivste Käufer. Bullhorn tätigte im gleichen Zeitraum fünf Akquisitionen, darunter Erecruit Inc. und Talent Rover Strategische Acquirer übernehmen weiterhin HRtech-Unternehmen, um ihr Produktportfolio horizontal auszuweiten und alle Bereiche der digitalen Transformation abzudecken. Hier gibt es einen besonderen Fokus auf Big Data Analytics, Cloud-basierte Plattformen, Zahlungsverarbeitung, Ressourcenplanung und KI-Rekrutierungstechnologien. Hampleton Partners geht davon aus, dass die rekordverdächtigen Kennzahlen des Sektors ihren Aufwärtstrend fortsetzen werden. HRtech werde langfristig stabil und stark bleiben, da die Verbesserung der Business Insights, der Ressourcenallokation und des Engagements und der Produktivität der Mitarbeiter für den zukünftigen Geschäftserfolg unerlässlich sein werde.