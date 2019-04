Wie sich Osterhasen online schlagen

Kommunikationsvolumen Osterhasen

Marke Kommunikationsvolumen Positiv Negativ Lindt 51% 82% 18% Milka 35% 95% 5% Kinder 4% 78% 22% Favorina 3% 100% 0% Ferrero Rocher 2% 64% 36% Merci 2% 58% 42% Smarties 1% 100% 0% After Eight 1% 0% 100% KitKat 1% 0% 100%

Über keinen Schoko-Osterhasen wird im deutschsprachigen Netz so viel gesprochen wie über den von Lindt ("Goldhase"). Das ist das Ergebnis einer Analyse von Social-Media-Monitoring-Anbieter Vico Research , der die Online-Kommunikation zu den neun meistdiskutierten Herstellern von Schokohasen untersucht.Mit 51 bzw. 35 Prozent des gesamten Kommunikationsvolumen sind Lindt und Milka ("Schmunzelhase") mit Abstand die meistdiskutierten Hersteller von Schokohasen. Darüber hinaus werden die beiden Firmen mit Schweizer Ursprung in den wertenden Beiträgen überwiegend positiv diskutiert (Lindt: 82 Prozent; Milka: 95 Prozent).Beide Schokohasen punkten bei den Nutzern vor allem durch den Geschmack und durch diverse Gewinnspiele, in denen die Marken involviert waren. Außerdem werden die beiden schokoladigen "Hohlfiguren" (Eigendefinition) als traditionsreich wahrgenommen. Tradition ist allerdings auch Auslöser für den Anteil negativer Kommunikation: Mitunter tauchen die Lindt- und Milka-Produkte als "Traditionshase" bzw. "Schmunzelhase" auf den Kassenzetteln auf. Davon zeigten sich Rechte und Verschwörungstheoretiker verärgert, da sie dies als Neutralisierung von Religionsbegriffen deuteten.Alle analysierten wertenden Beiträge zu den Schokohasen von Favorina ( Lidl und Smarties ( Nestle ) sind positiv. Im Gegensatz dazu, wurden zu den Oster-Produkten von KitKat und After Eight nur negative Kommentare identifiziert. Während der Smarties-Hase bei den Usern besonders durch seinen Preis punkten kann, ist die Kommunikation zu den anderen drei Herstellern durch einen Schokohasen-Test von Südwind und Global beeinflusst. Hier können die Favorina-Hasen überzeugen; die Produkte von After Eight und KitKat (auch beide Nestle werden hingegen als sozial und ökologisch bedenklich eingestuft.Vico-Geschäftsführer Marc Trömel Um die Netz-Stimmen zu den Schokohasen-Herstellern zu analysieren, hat Vico Research zwischen dem 01. Februar 2019 und dem 9. April 2019 1.355 öffentliche Beiträge erfasst und ausgewertet. Die Beiträge stammen aus sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter, Blogs, Foren, sowie News-, Q&A-, Video- und Bild-Portalen.