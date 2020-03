Publishing und Corona: Brand Safety essen Werbeeinnahmen auf

30.03.2020 Krankheit ist unsexy: Weil Advertiser keine Anzeigen im Umfeld von Corona-Berichten wünschen, ziehen sie aktuell massiv Werbespendings zurück oder blockieren die Auslkieferung der Anzeigen, berichtet Heise - das Magazin zitiert exklusive Zahlen von Buzzfeed , nach denen alleine ein Konzeern auf 100 Seiten weltweit die Auslieferung von 35 Millionen Anzeigen geblockt hat, die New York Times geht wegen solcher Maßnahmen von zehn Prozent weniger Werbeeinnahmen aus. Das Interactive Advertising Bureau appellierte deshalb an Werbetreibende, Ads nicht allein wegen des Keywords Corona zu blocken - das ist in den USA mittlerweile auf Platz drei der meistgeblockten Keywords angekommen, so AdTechnologie-Unternehmen Integral Ad Science