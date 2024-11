Edelman hat einen neuen Leiter für Public & Government Affairs

Personalie

Für den neuen Posten bringt Johannes Heuser umfassende Erfahrungen in den verschiedensten Branchen mit - sowohl national als auch international. Unmittelbar vor seinem Wechsel zu Edelman war Heuser Head of Public Affairs für Grayling Deutschland . In seiner Funktion als Director leitete er das deutsche Public-Affairs-Team und trug maßgeblich zur Etablierung und zum Ausbau des Berliner Büros bei. Als Director bei Bernstein Health in Berlin baute er das Unternehmen im Bereich Public Affairs und Market Entry aus. Weiterhin unterstützte er als Associate Director sechs Jahre lang bei FGS Global in Brüssel und Berlin, indem er Kunden aus den Sektoren Chemie, Pharma, Verkehr und Finanzwirtschaft durch die Gesetzgebungsverfahren auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene begleitete."Johannes kommt mit langjähriger strategischer Beratungserfahrung und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz beim Aufbau und Erweiterung des Public & Government Affairs-Geschäfts. Er hat zahlreiche Kunden durch komplexe legislative und politische Herausforderungen begleitet. Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten und unser Portfolio für Kunden in Deutschland, Europa und weltweit auszubauen", so Rocco Renaldi , Chair von Edelman EGA Europe und Global Chair of Food and Beverage Policy.