Kinowerbung wird programmatisch buchbar

Kinowerbung ist künftig auch programmatisch buchbar: Weischer.Cinema , der führende Kinowerbevermarkter der DACH-Region, führt zum 1. Juli Programmatic Cinema ein. Damit können ab sofort Kinobesucher in Deutschland über programmatisch ausgesteuerte Spots erreicht werden. Technologiepartner für das neue Angebot ist der Programmatic-Spezialist Virtual Minds Bislang konnten Werbekunden ihre Spots bereits flexibel nach Film, Ort, Tag und Uhrzeit aussteuern. Künftig können sie diese Segmentierung nun auch mit den Daten aus dem programmatischen Öko-System anreichern. Sie können ihre Zielgruppen aus einem Mix an statischen und dynamischen Daten modellieren und ihre Spots entsprechend ausspielen. Weischer.Cinema sorgt auf der Playout-Seite für die nötige technische Infrastruktur und stellt den Adserver bereit. Virtual Minds, Programmatic-Technologieanbieter, stellt als strategischer Partner die Plattformen für den automatisierten, datenbasierten Mediahandel zur Verfügung. Der programmatische Einkauf erfolgt über die Active Agent Omnichannel DSP, die exklusiven Zugriff auf das Kinoinventar in Deutschland erhält. Die Bereitstellung der Werbeplätze erfolgt über die Omnichannel SSP von Yieldlab, die insbesondere auf die Yield-optimierte Vermarktung von Bewegtbildinventaren auf dem Big Screen spezialisiert ist.Weischer.Cinema rechnet damit, dass Programmatic Cinema neue Kundengruppen anspricht, die ihre Etats überwiegend in programmatische Multichannel-Kommunikation investieren. Ihnen werde nun der Zutritt auf die Kinoleinwand deutlich erleichtert. Das Interesse sei jedenfalls groß.