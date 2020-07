VoD-Markt: Streaming-Deal mit Todesstoß-Potenzial für Kinos

Kinofilme sollen schon nach siebzehn Tagen in den Online-Vertrieb bei Filmstudio Universal gehen dürfen. Darauf einigte sich das Studio mit der Kinokette AMC . Der Preis für den VideoOnDemand-Abruf soll etwa beim Kino-Einrittspreis liegen. Die merkwürdig unrunde Zeitspanne von siebzehn Tagen erklärt sich daraus, dass die Kinos so drei Wochenenden Vorsprung gewinnen - an den ersten Wochenenden generieren Blockbuster in den USA gewöhnlich 50 bis 80 Prozent des Gesamtumsatzes. AMC und Universal wollen in den kommenden Wochen eine vergleichbare Abmachung für Europa treffen.VoD-Titel generieren inzwischen über Einzelabruf dem Kino-Distribution vergleichbare Summen: Universal konnte mit dem Animationsfilm 'Trolls World Tour' auf diese Weise binnen drei Wochen 100 Millioneen Dollar verdienen, berichtet Spiegel Online