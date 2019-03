Notebooksbilliger.de expandiert im stationärem Handel

Am Königswall in Dortmund öffnet am 6. April Notebooksbilliger seinen Laden mit einer Storefläche von 300 Quadratmeter, direkt gegenüber dem Hauptbahnhof. "Es gibt bereits Pläne für weitere Stores. Wir expandieren weiter und werden uns als nächstes auf die Eröffnung unseres Stores in Berlin fokussieren", verrät Daniel Oharek , Chief Retail Officer bei Notebooksbilliger.Das erste Ladengeschäft öffnet in München im Jahr 2010. Inzwischen liegt der Fokus liegt bei dem viertgrößten deutschen Onlineshop (752 Millionen Euro) nicht mehr nur im Onlinebereich: Notebooksbilliger will auch stationär wachsen. Die Umsätze hätten sich in den letzten Jahren "sehr gut entwickelt". Zuletzt war aber die Allianz mit Handelsfranchiser Mediamax gescheitert ( iBusiness berichtete )."Ein klarer Vorteil für die Eröffnung von stationären Geschäften ist der lokale Marketingpush. In unseren Stores können sich die Kunden von unserer Expertise und Sortimentstiefe überzeugen lassen", begründet Marketingdirektor Zoltan Maklary die Crosschannel-Strategie.