Influencer-Marketing: Twitter-Nutzer sind einflussreich. Sagt Twitter.

Und ihre Meinung ist durchaus gefragt: Mehr als jeder zweite deutsche Twitter-Nutzer (52 Prozent) wird von Freunden und Familie regelmäßig um Rat gefragt, wenn eine Kaufentscheidung ansteht (Internet-Nutzer: 37 Prozent).Auf Twitter tauschen sich die Nutzer bevorzugt über Produkte und Marken aus: 59 Prozent teilen regelmäßig ihre Einschätzung, 74 Prozent verfolgen aktiv die Meinungen anderer Nutzer zu einzelnen Produkten und Dienstleistungen. In allen getesteten Kategorien im Bereich Produkte & Dienstleistungen erweisen sich Twitter-Nutzer als sehr einflussreich.Deutsche Twitter-Nutzer entdecken eher neue Dinge als der Durchschnitt (65 Prozent vs. 59 Prozent), sie sind insgesamt aufgeschlossener für Neues (70 Prozent vs. 62 Prozent) und probieren neue Dinge gern als Erste aus (45 Prozent vs. 28 Prozent). Für Marken ergeben sich daraus ideale Voraussetzungen, Konsumenten stets im Moment höchster Aufmerksamkeit zu erreichen.Auch sonst erweisen sich die deutschen Twitter-Nutzer als besonders attraktive Zielgruppe für die Markenkommunikation: 28 Prozent von ihnen verfügen über ein monatliches Haushaltseinkommen von über 3.000 Euro (Internet-Nutzer: 23 Prozent). 37 Prozent haben einen akademischen Abschluss (Internet-Nutzer: 27 Prozent). Für qualitativ hochwertige Produkte (54 Prozent, Internet-Nutzer: 49 Prozent) sind sie durchaus bereit, mehr zu bezahlen. Erst recht wenn das Produkt von einer bevorzugten Marke stammt (49 Prozent vs. 41 Prozent). Hat eine Marke das Vertrauen der Twitter-Nutzer gewonnen, zeigen diese sich loyal und nehmen häufiger an Treueprogrammen teil (41 Prozent vs. 33 Prozent).Dies sind die Ergebnisse einer europaweiten Nutzungsstudie, für die Twitter mit Kantar Media mehr als 10.500 Internet-Nutzer (1.500 in Deutschland, 4.800 Twitter-Nutzer) befragt hat.