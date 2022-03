Nachhaltigkeit: Versandlösung aus Graspapier

Deutsche Konsumierende achten immer mehr auf Nachhaltigkeit und fordern auch für den Versand umweltfreundliche Lösungen Der Münchner Alpinsportausstatter Schuster hat daher eine nachhaltige Alternative aus Graspapier für seinen Onlineversand getestet. Das Traditionsunternehmen aus München händelt jährlich rund 100.000 Onlinebestellungen. "Viele der rund 270 Bestellungen, die täglich in unserem Webshop eingehen, stammen von KundInnen, die ihre Freizeit in der Natur verbringen", berichtet Harry Hahn , Leiter der Logistik bei Schuster. "Auch darum wollten wir eine noch nachhaltigere Verpackungslösung."In einem Testlauf wurden an KundInnen rund 1.000 klimaneutrale Speedboxen versendet. Diese haben einen Automatikboden und bestehen zu einem hohen Anteil aus der nachwachsenden Ressource Gras. Da die Box baugleich mit der klassischen Versandbox von Schuster ist, konnte der E-Retailer sie nahtlos in seine bestehenden Versandprozesse integrieren. Bei dem Testversand wurde unter anderem die Stabilität der Boxen geprüft, da etwa 30-40 Prozent der Bestellungen von Schuster Retour gehen.Die KundInnen konnten per QR-Code auf einem Flyer ihr Feedback zu der neuen Versandlösung abgeben. Mit einem eindeutigen Ergebnis: 96,8 Prozent der Teilnehmenden bewerteten die neue Verpackung positiv. Schuster nutze zudem kritische Stimmen, um die Verpackung weiterzuentwickeln. Beispielsweise bemängelten KundInnen, dass das Graspapier bei Regen zu viel Wasser ziehen würde. Daraufhin wurde in Kooperation mit Partnerunternehmen aus der Papierindustrie die Materialzusammensetzung angepasst.Ob Sporthaus Schuster voll auf die klimaneutrale Alternative umsteigt, ist derzeit noch offen. Harry Hahn betont: "Packmaterialien auszutauschen ist eine große Entscheidung, gerade wenn sie so viel aushalten müssen wie die Speedbox."Das Münchner Sporthaus Schuster rüstet seit 1913 Bergsportler mit Bekleidung, Seilen, Sicherungen und anderem Kletterequipment aus. Im Stammhaus am Münchner Marienplatz werden auf 5.000 Quadratmetern unterschiedliche Warenwelten mit dem typischen Sportangebot für die Münchner Voralpenregion und die Alpen präsentiert. Im Onlinegeschäft ist Schuster seit 2009 aktiv.