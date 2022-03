Ebay startet Liveshopping-Format

Auf der Plattform 'Live by Ebay' können Ebay -KundInnen ab sofort live an Shopping-Events teilnehmen und Artikel in Echtzeit ersteigern. Jeder Artikel startet mit einem festgelegten Preis. Während der Auktionen läuft ein Timer, der jeweils neu gestartet wird, sobald ein neues Gebot abgegeben wird - der Endzeitpunkt der Auktion ist daher nicht festgelegt. In der Regel werden die Auktionen von einem Video-Livestream begleitet, in dem Interessierte zusätzliche Informationen über die Artikel, die KünstlerInnen oder die VerkäuferInnen erhalten können.Teilnehmen an dem neuen Format können alle, die einen Ebay-Account besitzen. Auf einer Event-Seite wählen KäuferInnen aus, an welchem Event sie teilnehmen wollen. Die Artikel werden dann in der Reihenfolge angeboten, in der sie auf der Seite aufgeführt sind. Wenn der Timer zum letzten Mal abgelaufen ist, erhält der bzw. die Meistbietende den Zuschlag. Für Kaufabschluss und Bezahlung werden die Shopper dann auf die Seiten von Ebay weitergeleitet.Als nächstes Event ist am 17.03.2022 um 17.10 Uhr 'Office Tech-Tools' geplant. In der Auktion werden diesmal neun Produkte versteigert.Ebay bezeichnet das neue Format als seine "Antwort auf den veränderten E-Commerce-Markt".