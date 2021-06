Trend Live-Shopping: Website bietet Übersicht über alle Termine 

China ist Vorreiter, dort werden mit Live-Shopping-Events Milliarden an Umsätzen generiert (vgl. iBusiness-Analyse: Pioniermarkt Livestream-Shopping - Was Onlinehändler von China lernen können ). Auch hierzulande setzen immer mehr Händler auf den neuen Vertriebsweg, mit dabei sind unter anderem Weltbild und Peek und Cloppenburg Während eines Live Stream-Events stellen MitarbeiterInnen und InfluencerInnen neue Produkte vor, die über einen angezeigten Kauf-Button sofort in den Warenkorb gelegt und bestellt werden können. Die ZuschauerInnen können außerdem interaktiv mit den ModeratorInnen chatten und sich über die Produkte austauschen. Darüber hinaus bieten viele Unternehmen in ihren Live-Events regelmäßig spezielle, sonst nicht verfügbare Angebote und Gutscheine an. Live-Shopping bietet somit ein neues Einkaufserlebnis, das immer mehr Fans findet.Damit NutzerInnen keine Events verpassen, stellt als erster Programmanbieter liveshopping.today nun eine stetig aktualisierte Übersicht zu allen LiveShopping-Events mit direkt kaufbaren Produkten bereit - inklusive Kalenderfunktion und SocialMedia-Links. Anbieter ist der Technologie-Dienstleister millenniumtechnology.de